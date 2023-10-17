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لبنان

عبارة "نصرالله" تظهر في خطابٍ شهير عن غزة.. ماذا وراءها؟ (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2023 | 03:45
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تساءل مُراقبون عن الخلفية التي إستخدمت خلال الكلمة التي ألقاها الناطق الرسمي بإسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أمس الإثنين عن آخر مستجدات معركة "طوفان الأقصى".
وتبين خلال الخطاب أنه تم إستخدام عبارة "ألا إن نصر الله قريب"، المقتبسة من القرآن الكريم. هنا، وجد المراقبون أن تلك العبارة قد كُتبت باللون الأصفر، وقد رأوا أنها قد تكونُ إشارة إلى أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي قد تتجه الأنظار إلى ما قد يفعلهُ لحسم المعركة القائمة في غزة.
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وبحسب المراقبين، يعتبر هذا الأمر بمثابة "تكتيك" معتمد من "حماس" للدلالة على أن هناك "وحدة ساحات" بينها وبين الحزب، كما أن إعتماد مثل هذه الإشارات سببه إرسال رسائل إلى الإسرائيليين بأنّ "حزب الله" حاضرٌ مع "حماس" وهو لم يتركها وحدها كما قيل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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