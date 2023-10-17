منطقة تشهد إقبالاً سياحيّاً كثيفاً

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لُوحظ أنّ مدينة جبيل لا تزال تستقطب عدداً كبيراً من السيّاح، الذين يقومون بزيارة القلعة الأثريّة ومحيطها، ومرفأ المدينة وأسواقها بشكل خاصّ.وأغلبيّة هؤلاء السيّاح يحملون جنسيّات أوروبيّة: إنكليزيّة وألمانيّة وفرنسيّة، وبعض الأتراك.كذلك، يُسجل حضور سيّاح عرب، من مصر والعراق وبعض دول الخليج.