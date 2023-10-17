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لبنان

منطقة تشهد إقبالاً سياحيّاً كثيفاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2023 | 04:15
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لُوحظ أنّ مدينة جبيل لا تزال تستقطب عدداً كبيراً من السيّاح، الذين يقومون بزيارة القلعة الأثريّة ومحيطها، ومرفأ المدينة وأسواقها بشكل خاصّ.
وأغلبيّة هؤلاء السيّاح يحملون جنسيّات أوروبيّة: إنكليزيّة وألمانيّة وفرنسيّة، وبعض الأتراك.
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كذلك، يُسجل حضور سيّاح عرب، من مصر والعراق وبعض دول الخليج.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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