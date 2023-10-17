الأمطار راجعة.. منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان كلّ من لبنان وسوريا وفلسطين تأثرت بأمطار طوفانية بسبب المنخفض الجوّي الذي انحرف من جنوب اليونان نحو شمال مصر يوم السبت الفائت وقد سبب الكثير من السيول في الاسكندرية، وفي وسط فلسطين، وقد نالت المناطق الساحلية اللبنانية والجبال الغربية حصة الاسد من الهطولات، اذ تخطت 120 مم خلال 36 ساعة اي من فجر الاحد ولغاية بعد ظهر الاثنين، فارتفع منسوب المياه على كل الطرقات، وتشكلت السيول والفيضانات في بيروت وجونية وعدة مناطق واعاقت حركة السير، ويعود سبب الهطولات التي تحوّلت الى طوفانية الى مرور التيار النفاث Jet Stream على ارتفاع 9000 متر ، الامر الذي رفع نسبة الرطوبة في السحب الركامية الى 110%، ووصلت نسبة الصواعق الى 65%.أضاف: "انحسر المنخفض الجوّي عن لبنان مساء الاثنين، وقد تبقى آثاره خلال اليوم الثلاثاء في بعض المناطق اللبنانية الشمالية، من حيث تساقط امطار عابرة، على ان يصل منخفض جوّي من ايطاليا واليونان نحو تركيا، فيؤثر على لبنان مساء الاربعاء ويوم الخميس بحالة عدم استقرار ربما تكون فعاليتها جيدة من حيث الامطار والعواصف الرعدية بخاصة على السواحل السورية واللبنانية والجبال الغربية (كدرجة اولى)، ومن ثم البقاع الذي سينال حصة ضعيفة وقليلة منها، ويترافق الوضع مع تراجع درجات الحرارة.