جمعية "بيروت ماراثون" حددت آخر مهلة للتسجيل في السباق

ذكرت "جمعية بيروت ماراثون" في بيان " الراغبين في المشاركة بسباق "OMT بيروت ماراثون"، الذي تنظمه الجمعية بتاريخ الأحد 12 تشرين الثاني المقبل، في منطقة واجهة بيروت البحرية تحت شعار : "قلب واحد بسباق واحد " بأن المهلة الأخيرة للتسجيل هي يوم 25 الحالي.

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وأوضح مسؤول قسم التسجيل في الجمعية باتريك نقولا ب"ضرورة التقيد بالمهلة المشار إليها ولدواع تنظيمية ولوجستية ، حيث أنه وضع سقف إجمالي لعدد المشاركين والمشاركات في السباق وهو 18500 مشارك ومشاركة من لبنان والخارج، مشيرا إلى أن "التسجيل يتم إلكترونيا (ONLINE) فقط عبر الرابط: beirutmarathon.org، وتم تقسيم أعداد المشاركين والمشاركات بحيث يشارك 500 عداء وعداءة في السباقات التنافسية وهي : 195 , 42 كلم – 21 كلم – 10 كلم ويشارك 13000 عداء وعداءة في سباق المرح لمسافة 5 كلم والتي تشارك فيه الجمعيات الخيرية".



ولفت نقولا إلى أن "هناك مشاركة إفتراضية في السباق من قبل عدائين وعداءات من دول عربية وأجنبية وسيكون التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني حيث سيختارون المسافة الراغبين الركض فيها، على أن تترك لهم الخيارات لجهة التوقيت شرط أن يكون خلال الإسبوع الذي يسبق تاريخ السباق في بيروت، كما من المقرر أن ترسل لهم قمصان السباق والميداليات".



وعن استلام أرقام السباق فقد حدد زمانها أيام 8 – 9 – 10 – 11 تشرين الثاني المقبل من الساعة 12 ظهرا لغاية 7 مساء ومكانها في مجمع الشركات الناشئة بمنطقة بيروت الرقمية BDD الكائنة في منطقة الباشورة – شارع ناصيف اليازجي – رقم المبنى 1227 بلوك A.