ميقاتي: الاولوية يجب أن تكون وقف الحرب الاسرائيلية في غزة والاعتداءات على جنوب لبنان

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بعد ظهر اليوم في السرايا.

شارك في اللقاء سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشارا الرئيس الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

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وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الراهن في جنوب لبنان وغزّة.

في خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة "أن الاولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الاسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان".

وجدد "شكر تركيا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة"، واعتبر "ان دعم تركيا لترميم مبنى وزارة الخارجية يندرج في اطار الخطوات المشكورة للوقوف الى لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها".

أما وزير خارجية تركيا فأشار "الى التواصل مع الاسرائيليين لحضهم على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى قطاع غزة والعمل على ايجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين".

مكاري

وكان إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري قبل ظهر اليوم في السرايا.

وقال مكاري :" تم البحث في الأوضاع في الجنوب والمنطقة، وكيفية التعاطي إعلاميا في هذه المرحلة الدقيقة من قبل الحكومة ومن قبل وسائل الإعلام. هذا الموضوع سيكون موضع بحث في اجتماع سندعو اليه في وزارة الاعلام لتنظيم العمل في هذه المرحلة الصعبة في الوقت الحاضر."







بو حبيب

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

النائب ضاهر

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب ميشال ضاهر الذي قال بعد:" تحدثنا عن الملحقين الاقتصاديين، ومسألة تعيينهم وضرورة ان يعملوا أكثر على الموضوع التوجيه والارشاد الزراعي لتحديد الأصناف المطلوبة في الخارج.





مصرف لبنان

كما إجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وبحث معه الاوضاع المالية والاستقرار النقدي.