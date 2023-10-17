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لبنان

ميقاتي التقى بو حبيب ومكاري.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
17-10-2023 | 03:11
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الإعلام زياد مكاري صباح اليوم في السرايا.
وقال بعد اللقاء:" تم البحث في الأوضاع في الجنوب والمنطقة، وكيفية التعاطي إعلاميا في هذه المرحلة الدقيقة من قبل الحكومة ومن قبل وسائل الإعلام. هذا الموضوع سيكون موضع بحث في اجتماع سندعو اليه في وزارة الاعلام لتنظيم هذه المرحلة الصعبة في الوقت الحاضر."
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وإجتمع  رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب .
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