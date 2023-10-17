ميقاتي التقى بو حبيب ومكاري.. وهذا ما تم بحثه

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الإعلام زياد مكاري صباح اليوم في السرايا.وقال بعد اللقاء:" تم البحث في الأوضاع في الجنوب والمنطقة، وكيفية التعاطي إعلاميا في هذه المرحلة الدقيقة من قبل الحكومة ومن قبل وسائل الإعلام. هذا الموضوع سيكون موضع بحث في اجتماع سندعو اليه في وزارة الاعلام لتنظيم هذه المرحلة الصعبة في الوقت الحاضر."وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب .