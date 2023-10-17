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لبنان

توقيف الرأس المدبر لإحدى عمليات تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية.. هكذا وقع في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
17-10-2023 | 03:32
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية.
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ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد مكان وجود الرأس المدبر والمخطط الرئيسي لعملية تهريب سوريين بطريقة غير شرعية عبر البحر الذي توارى عن الأنظار بعد أن تم إحباط مخططه بتاريخ سابق من قبل الأجهزة الأمنية، ويدعى:

أ. ح. (مواليد عام 1970، لبناني)
بعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في الحريشة/ عكار حيث عملت على توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه بتاريخ سابق على محاولة تهريب سوريين بطريقة غير شرعية عبر البحر، الا أنّه تم إحباطها من قبل الأجهزة الأمنية. كما اعترف أنّه أقدم على نقل سيارتين مسروقتين الى منطقة البقاع لصالح شخص سوري.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 
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