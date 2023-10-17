المواجهات تعود جنوباً.. قصف لعدد من القرى بعد سقوط صاروخ في المطلة

خفت حدة التوتر عند الحدود الجنوبية، مع تراجع حدة القصف الاسرائيلي على القرى المحاذية الحدودية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف قبل الظهر الطريق بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوبًا، وتلة الحمامص بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات على مستعمرة المطلة حيث تصاعد منها الدخان، في حين حلقت طائرات الاستطلاع من نوع "ام كا" دون طيار في سماء المنطقة.

مستعمرة المطلة الآن pic.twitter.com/SzbvBXc44Y — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 17, 2023 Advertisement



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 3 اصابات بعد قصف منطقة المطلة. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 3 اصابات بعد قصف منطقة المطلة.