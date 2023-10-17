المواجهات تعود جنوباً.. قصف لعدد من القرى بعد سقوط صاروخ في المطلة

خفت حدة التوتر عند الحدود الجنوبية، مع تراجع حدة القصف الاسرائيلي على القرى المحاذية الحدودية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف قبل الظهر الطريق بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوبًا، وتلة الحمامص بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات على مستعمرة المطلة حيث تصاعد منها الدخان، في حين حلقت طائرات الاستطلاع من نوع "ام كا" دون طيار في سماء المنطقة.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 3 اصابات بعد قصف منطقة المطلة.
وقد أدى القصف الى احتراق الطابق السفلي لمنزل الشيخ عبدالله في بلدة الضهيرة، حيث عمل مركز اطفاء الناقورة على اخماد الحريق، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
و تشهد بلدة الضهيرة نزوحاً كاملاً نتيجة لما حصل خلال الليلة الماضية من قصف فسفوري طال معظم القرية.
وكان الجيش الاسرائيليّ قد اعلن صباحاً مقتل أربعة أشخاص حاولوا التسلل من لبنان، وَفق ما أعلنت السلطات.
وقال الجيش الإسرائيليّ، في بيان: "قبل قليل، رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيليّ متسللين حاولوا التسلل إلى السياج الأمنيّ مع لبنان وزرع عبوة ناسفة".