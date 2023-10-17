بيان لنواب المعارضة من المجلس النيابي: نرفض زجّ لبنان في حروب سيدفع ثمنها غالياً

أكد نواب المعارضة في بيان من المجلس النيابي أن لبنان يملك من خلال جيشه وقواته العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر من أراضيه، معبرين عن رفضهم لجرّ لبنان إلى حرب.

وتلا النائب أشرف ريفي البيان الذي جاء فيه: "إنطلاقاً من حرصنا على لبنان وشعبه وانطلاقاً من استمرار رفض انتخاب رئيس نؤكّد وقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ونطالب المجتمع الدولي بوقف الجرائم وإيجاد حلّ مستدام للقضية الفلسطينيّة".

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وأضاف: "الإنتظام الدستوري يبدأ بانتخاب رئيس ونقول لا للحرب ولا لجرّ لبنان نحو الدمار ولا لتحكّم أحد في قرار السلم والحرب".

وتابع قائلاً: "لبنان يملك الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر وكلّ مواطن ولكن نرفض زجّ لبنان في حروب سيدفع ثمنها غالياً".