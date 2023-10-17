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لبنان

هذا ما طلبه بو حبيب من سفراء الدول المشاركة في اليونيفيل

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:18
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تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب لقاءاته الديبلوماسية ، والتي كان قد بدأها يوم امس بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، والتقى صباحا مع عدد من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
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وقال بوحبيب "للوكالة الوطنية للاعلام" ان "البحث خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة، طالبا من جميع السفراء المساعدة لتهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية وان تتوقف اسرائيل عن القصف، خصوصا وان الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانيةالمحتلة".
وسيتابع الوزير بوحبيب لقاءاته الديبلوماسية بعد ظهر اليوم.
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