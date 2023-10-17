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لبنان
انتشال جثة ثالثة من تحت أنقاض مبنى المنصورية.. وهذا عدد المفقودين
Lebanon 24
17-10-2023
|
04:33
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انه تم انتشال جثة مواطنة من تحت ركام المبنى الذي انهار أمس في منطقة المنصورية، ما يرفع عدد الضحايا الى ثلاثة.
وأشارت المديرية في بيان إلى ان العملية تمت وفقاً لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي رافق العناصر الى حيث وجدت الجثة للإشراف على أدق التفاصيل.
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ولا يزال عناصر الدفاع المدني، المدربين على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، يواصلون إتمام المهام الموكلة إليهم منذ الساعة ١٣،٤٥ من ظهر أمس الاثنين، بإشراف ومتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحضور العميد خطار المتواجد في الموقع للإشراف على سير العمليات.
وكان عناصر الدفاع المدني، قد تمكنوا من إنقاذ 4 ناجيات من تحت الانقاض وانتشال جثتين ليل أمس، ما يجعل عدد المفقودين ينحصر الى خمسة أشخاص.
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