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لبنان

انخفاض في الحرارة وامطار متفرقة ليلا... اليكم حال الطقس!

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:28
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما  جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لامطار متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها مساء بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال برق ورعد.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
 
-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا (يوم الخميس) ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد ، ويستمر حتى مساء الجمعة حيث يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع  ابتداء من صباح السبت.
 
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول بين 21 و28 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
 
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة شمالا في الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود خلال النهار.
 
 
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة خلال النهار، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها مساء بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال برق ورعد.
 
 
الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ، تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي وتبقى الرياح ناشطة مع أمطار غزيرة شمالا يرافقها أحيانا برق ورعد.
 
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء فيتحول الى قليل الغيوم.
 
 
-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة، في الداخل من 15 إلى 20 درجة. 
 
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.
 
 
-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة الصباحية والمسائية.
 
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
 
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس: 6،44.
 
 -ساعة غروب الشمس: 18،02.
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