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لبنان

دريان غادر الى القاهرة

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:52
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غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها الى القاهرة تلبية لدعوة رسمية من  مفتي مصر الدكتور الشيخ شوقي علام، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" الذي يعقد برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.
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