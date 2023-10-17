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لبنان

محضر ضبط وإنذارات خطية.. جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد في النبطية

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:59
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جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية على محطات المحروقات والمؤسسات التجارية ومحال اللحوم والخضار والفاكهة بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية في البلدات التالية مدينة النبطية وكفرمان وحبوش ودير الزهراني وبفروة وزفتا وكفر دجال وعدشيت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وسطر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لبيعه صفيحة البنزين بسعر أعلى من السعر الرسمي ووجهوا إنذارات خطية لبعض أصحاب المؤسسات بضرورة إعلان الأسعار على السلع المعروضة للبيع في محلاتهم تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم.

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