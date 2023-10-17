المجلس النيابي انتخب هيئة مكتبه ولجانه

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس وانتخاب اعضاء اللجان النيابية، عملا بالمادة 44 من الدستور وبمواد النظام الداخلي للمجلس عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في القاعة العامة للمجلس.

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وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: فؤاد مخزومي، محمد سليمان، سليم عون، غسان سكاف، نبيل بدر، احمد الخير، تيمور جنبلاط، وائل ابو فاعور وحسن عز الدين.

ثم كانت دقيقة صمت عن روح النواب السابقين الراحلين: حبيب صادق، حسن علوية، سليمان كنعان، عبد المجيد صالح وميشال خوري.





بعدها تليت المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب أمين السر والمفوضين الثلاثة ومواد النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بانتخاب اعضاء ورؤساء ومقرري اللجان النيابية، وفاز بالتزكية أمينا السر النائبان الان عون وهادي ابو الحسن.

وفاز بالتزكية المفوضون الثلاثة وهم النواب: ميشال موسى، عبد الكريم كبارة وآغوب بقرادونيان.

واقترح النائب مارك ضو بالنظام توصية عن المجلس بخصوص ما يجري على الحدود اللبنانية - الفلسطينية .

بدوره، دعا النائب سامي الجميل الى ان يأخذ المجلس توصية بما يحصل، ليرد الرئيس بري قائلا: "تريدون جلسة خاصة، انا حاضر ولكن نحن الان في جلسة انتخابية".





وبعد ذلك، بوشر بانتخاب اعضاء اللجان النيابية ، بدءا بلجنة المال والموازنة التي فازت بالتزكية. وبعدها بوشر بانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل فأعلنت النائبةحليمة قعقور ترشحها لعضوية لجنة الادارة والعدل. وبعدها اعلن الرئيس بري ان عدد المقترعين 96 نائبا.

واعلن الرئيس بري النتيجة: 68 لائحة كاملة، 23 حليمة قعقور، ملغاة واحدة، غير مكتملة 4. ثم بقيت اللائحة كما هي.

واعلنت النائبة حليمة قعقور ترشحها للجنة التربية الوطنية، وبعدها أعلن النائب عضو اللجنة غسان سكاف الانسحاب لصالحها.

وحل النائب حيدر ناصر مكان النائب السابق رامي فنج في لجنة الشؤون الخارجية. كما حل النائب جميل عبود مكان النائب فراس السلوم في لجنة الاشغال العامة، فيما النائب شربل مسعد مكان النائب السابق رامي فنج في لجنة الصحة، والنائب زياد حواط حل مكان النائب فادي كرم في لجنة الدفاع، كما حل النائب وضاح الصادق مكان النائب ميشال ضاهر في لجنة الاقتصاد. وفازت بقية اللجان بالتزكية مع رؤسائها ومقرريها.





وبعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة حيث اختتمت وكانت الساعة الثانية عشرة.



وهنا لائحة باللجان النيابية:

- لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيسا، علي فياض مقررا، آلان عون ، ايهاب مطر، ايوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد ، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي وميشال معوض( بالتزكية).



- لجنة الادارة والعدل : جورج عدوان رئيسا، جورج عطالله مقررا، ابراهيم كنعان، أسامة سعد، أشرف بيضون، بلال عبدالله ، جورج عقيص، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، علي خريس، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، مروان حمادة ونديم الجميل.



- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: فادي علامة رئيسا، آغوب بقرادونيان مقررا، ابراهيم الموسوي، الياس اسطفان، الياس الخوري، بيار بو عاصي، حيدر ناصر، سليم الصايغ، علي عسيران، علي عمار، عناية عز الدين، ميشال الدويهي، ناصر جابر، ندى البستاني، نعمة افرام ووائل ابو فاعور (أعضاء).



- لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: سجيع عطية رئيسا، محمد خواجة مقررا، ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، أديب عبد المسيح، انطوان حبشي، حسين الحاج حسن، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، ملحم طوق، نبيل بدر، ندى البستاني (اعضاء).



- لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: حسن مراد رئيسا، إدغار طرابلسي مقررا، أسامة سعد، أسعد درغام، أشرف بيضون، انطوان حبشي، إيهاب حمادة، بلال حشيمي، سليم الصايغ، علي خريس، علي فياض وحليمة قعقور (أعضاء).



- لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: بلال عبدالله رئيسا، سامر التوم مقررا، الياس جرادة، أمين شري، شربل مسعد، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان حاصباني، غسان سكاف، فادي علامة وميشال موسى (أعضاء).



- لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: جهاد الصمد رئيسا، أسعد درغام مقررا، أحمد الخير، آلان عون، جان طالوزيان، حسن مراد، رائد برو، سامي الجميل، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، علي عمار، زياد حواط، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيه، ميشال المر ووائل ابو فاعور (أعضاء).



- لجنة شؤون المهجرين: آغوب بقرادونيان رئيسا، حسين جشي مقررا، أحمد رستم، ادغار طرابلسي، جهاد بقرادوني، سجيع عطية، سعيد الاسمر ، كميل شمعون، مارك ضو، نبيل بدر، هادي ابو الحسن وياسين ياسين (أعضاء).



- لجنة الزراعة والسياحة: ايوب حميد رئيسا، أديب عبد المسيح مقررا، الياس جراده، جورج عقيص، جيمي جبور، رامي ابو حمدان، شربل مارون، شوقي الدكاش، عبد العزيز الصمد، ملحم الحجيري، هادي ابو الحسن ووليد البعريني (أعضاء).



- لجنة البيئة: غياث يزبك رئيسا، قاسم هاشم مقررا، إيهاب حمادة، راجي السعد، سيمون ابي رميا، عدنان طرابلسي، غسان عطالله، نجاة عون، نزيه متى، ملحم الحجيري، هاني قبيسي ووليد البعريني (أعضاء).



- لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط : فريد البستاني رئيسا، ناصر جابر مقررا، أمين شري، حسن عز الدين، رازي الحاج، طوني فرنجية، فيصل الصايغ، محمد سليمان، ملحم طوق، وضاح الصادق، نقولا صحناوي وهاغوب ترزيان (أعضاء).



لجنة الاعلام والاتصالات: ابراهيم الموسوي رئيسا، ياسين ياسين مقررا، بوليت يعقوبيان، جيمي جبور، رامي ابو حمدان، سعيد الاسمر، سيزار ابي خليل، غياث يزبك، قبلان قبلان، مروانحمادة، محمد سليمان ونقولا صحناوي (أعضاء).



- لجنة الشباب والرياضة : سيمون ابي رميا رئيسا، رائد برو مقررا، الياس اسطفان، الياس حنكش، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، شربل مارون، غسان عطالله، هاغوب ترزيان، وضاح الصادق وينال صلح (أعضاء).



- لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيسا، نزيه متى مقررا، ابراهيم الموسوي ، أسعد درغام، جورج عقيص، حسن عز الدين، سيمون ابي رميا، شربل مسعد، علي المقداد، قاسم هاشم، ملحم خلف وميشال الدويهي (أعضاء).



- لجنة المرأة والطفل: عناية عز الدين رئيسا، عدنان طرابلسي مقررا، ابراهيم الموسوي، أديب عبد المسيح، انطوان حبشي، سامر التوم، سليم الصايغ، سينتيا زرازير، علي خريس، علي عسيران، قاسم هاشم وندى البستاني.



- لجنة تكنولوجيا المعلومات: طوني فرنجية رئيسا، الياس حنكش مقررا، أشرف بيضون، رازي الحاج، رامي ابو حمدان، سعيد الاسمر، فريد الخازن، نقولا صحناوي وينال صلح (أعضاء).