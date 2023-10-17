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لبنان

محضرا ضبط بحقّ ملحمتين... تبيعان هذا النوع من اللحوم للمواطنين (صورة)

Lebanon 24
17-10-2023 | 05:38
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سطر مراقبو مكتب مصلحة  الاقتصاد الاقليمي في الجنوب خلال جولتهم  في بلدة العباسية، وبالتنسيق مع مكتب امن الدولة في صور، محضري ضبط بحقّ ملحمتين تبيعان لحوماً هندية دون الإعلان عنها. 
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وفي سياق اخر جال مراقبون على محطات المحروقات في بلدات: عيتيت، قانا، صديقين والقاسمية للتأكد من التزامها بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
 
 
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