محضرا ضبط بحقّ ملحمتين... تبيعان هذا النوع من اللحوم للمواطنين (صورة)

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سطر مراقبو مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في الجنوب خلال جولتهم في بلدة العباسية، وبالتنسيق مع مكتب امن الدولة في صور، محضري ضبط بحقّ ملحمتين تبيعان لحوماً هندية دون الإعلان عنها.وفي سياق اخر جال مراقبون على محطات المحروقات في بلدات: عيتيت، قانا، صديقين والقاسمية للتأكد من التزامها بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.