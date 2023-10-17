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لبنان

بالصورة... هذه السيارة التي استُهدفت بصاروخ على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة

Lebanon 24
17-10-2023 | 05:47
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حصل "لبنان 24"، على صورة تُظهر السيارة التي استُهدفت بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة المطلة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
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