إقفال محل لبيع الهواتف الخلوية وختمه بالشمع الاحمر

قامت دورية من دائرة الامن العام في الشمال بإقفال محل مخصص لبيع الهواتف الخلوية في منطقة ساحة النور - طرابلس، وختمه بالشمع الاحمر، لمخالفته قوانين العمل والترخيص.





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