Advertisement

لبنان

إقفال محل لبيع الهواتف الخلوية وختمه بالشمع الاحمر

Lebanon 24
17-10-2023 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1119079-638331455136228644.jpg
Doc-P-1119079-638331455136228644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت دورية من دائرة الامن العام في الشمال بإقفال محل مخصص لبيع الهواتف الخلوية في منطقة ساحة النور - طرابلس، وختمه بالشمع الاحمر، لمخالفته قوانين العمل والترخيص.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً
lebanon 24
17/10/2023 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلهم... مقتل محلل وكاتب فلسطيني وزوجته وأبنائه
lebanon 24
17/10/2023 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخان جديدان أطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة ⁧العديسة
lebanon 24
17/10/2023 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق داخل منزل في محلة السوق العريض في طرابلس والدخان يتصاعد ومناشدة الاهالي لفرق الاطفاء لاخماده
lebanon 24
17/10/2023 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24

محل

هواتف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2023-10-17
11:01 | 2023-10-17
10:51 | 2023-10-17
10:47 | 2023-10-17
10:08 | 2023-10-17
09:59 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24