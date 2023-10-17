حجار ترأس اجتماعا تنسيقيا لتشكيل خلية للاستجابة لأزمة النزوح

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ترأس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار إجتماعا تنسيقيا مع الجمعيات والهيئات المحلية، بهدف تشكيل خلية أزمة للإستجابة لأزمة نزوح اللبنانيين من المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، في حضور ممثلين عن جمعية مخزومي، مؤسسة رينيه معوض، ABAAD، HIMAYA، مؤسسة عامل، منظمة مالطا في لبنان، الحركة الإجتماعية، UPEL، الصليب الأحمر اللبناني، SHEILD، المقاصد، كاريتاس، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، Arcenciel، نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي والبرنامج الوطني للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة.وخلال الاجتماع، أكد حجار "أهمية التضامن مع أهالينا النازحين، وضرورة التنسيق بين الوزارة والجمعيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية وهيئة إدارة الكوارث، للعمل بفعالية وتفادي الإزدواجية وهدر الموارد والطاقات البشرية، في ظل الإمكانات الضئيلة المتاحة لدينا".كذلك، دار نقاش حول السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها وتشارك المجتمعون خبراتهم في العمل في ظل الأزمات والطوارىء، ثم اتفقوا على "ضرورة تفعيل العمل بمنصة موحدة لجمع البيانات الخاصة بالنازحين اللبنانيين من جهة والبيانات الخاصة بالجمعيات من جهة اخرى، أهمية التنسيق بين الوزارات من جهة وبين الوزارات والبلديات من جهة أخرى، وأهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لإشراكها في خلية الأزمة، اضافة الى أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات الأساسية المفيدة للمواطن وحسن إدارة المتطوعين والعمل على حماية النساء، الأطفال، كبار السن وذوي الحاجات الخاصة".