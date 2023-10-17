Advertisement

لبنان

حجار ترأس اجتماعا تنسيقيا لتشكيل خلية للاستجابة لأزمة النزوح

Lebanon 24
17-10-2023 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1119098-638331490708105145.png
Doc-P-1119098-638331490708105145.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار إجتماعا تنسيقيا مع الجمعيات والهيئات المحلية، بهدف تشكيل خلية أزمة للإستجابة لأزمة نزوح اللبنانيين من المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، في حضور ممثلين عن جمعية مخزومي، مؤسسة رينيه معوض، ABAAD، HIMAYA، مؤسسة عامل، منظمة مالطا في لبنان، الحركة الإجتماعية، UPEL، الصليب الأحمر اللبناني، SHEILD، المقاصد، كاريتاس، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، Arcenciel، نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي والبرنامج الوطني للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة. 
Advertisement

وخلال الاجتماع، أكد حجار "أهمية التضامن مع أهالينا النازحين، وضرورة التنسيق بين الوزارة والجمعيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية وهيئة إدارة الكوارث، للعمل بفعالية وتفادي الإزدواجية وهدر الموارد والطاقات البشرية، في ظل الإمكانات الضئيلة المتاحة لدينا".

كذلك، دار نقاش حول السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها وتشارك المجتمعون خبراتهم في العمل في ظل الأزمات والطوارىء، ثم اتفقوا على "ضرورة تفعيل العمل بمنصة موحدة لجمع البيانات الخاصة بالنازحين اللبنانيين من جهة والبيانات الخاصة بالجمعيات من جهة اخرى، أهمية التنسيق بين الوزارات من جهة وبين الوزارات والبلديات من جهة أخرى، وأهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لإشراكها في خلية الأزمة، اضافة الى أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات الأساسية المفيدة للمواطن  وحسن إدارة المتطوعين والعمل على حماية النساء، الأطفال، كبار السن وذوي الحاجات الخاصة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2023-10-17
11:01 | 2023-10-17
10:51 | 2023-10-17
10:47 | 2023-10-17
10:08 | 2023-10-17
09:59 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24