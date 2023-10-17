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لبنان

حمية من المطار: للتأكد من اتخاذ التدابير الاحترازية في أي ظروف استثنائية

Lebanon 24
17-10-2023 | 07:18
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 ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورعلي حمية، بصفته رئيساً للجنة الدائمة لدرس واقتراح السبل والوسائل الآيلة إلى تحسين الإجراءات والتدابير الأمنية في المطار، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي– بيروت مع المدير العام لمديرية الطيران المدني المهندس فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، رئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد جوني الصيصة، قائد سرية درك المطار العميد عزت الخطيب، رئيس مصلحة جمارك المطار سامر ضيا، وفي حضور رؤساء المصالح المعنيين في المديرية العامة للطيران المدني وبمشاركة عدد من الضباط العسكريين والأمنيين العاملين في المطار.
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وقد جرى النقاش خلال الاجتماع في "الخطوط العامة والتفصيلية لتدابير كافة الإدارات والمصالح والأجهزة العاملة في المطار، وماهية الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها والسير بتنفيذها خلال حدوث أي ظروف استثنائية في البلاد".
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