الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها الأمميين من لبنان

رد مكتب الامم المتحدة في لبنان على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى نقل موظفي الأمم المتحدة من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى.

واوضح في بيان أنه لم "تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيه الأمميين ولا لأسرهم"، مؤكدأ أن "عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان مستمرة من دون انقطاع".

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وأضافت: "ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة".



وختم:" بُغية تجنب انتشار المعلومات المُضلِّلة والمخاوف غير الضرورية التي قد تنتج عنها خلال هذه الفترة الحسّاسة، تحض الأمم المتحدة وسائل الإعلام على التحقق من دقّة التقارير قبل نشرها ومشاركتها مع الناس".