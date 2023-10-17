لقاء بين القرم وسلام لبحث التعاون في ملاحقة شبكات الانترنت غير الشرعية

التقى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في حضور المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر.

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وجرى خلال اللقاء، عرض لسبل اطلاق التعاون ما بين وزارتي الاتصالات والاقتصاد للعمل على ملاحقة شبكات الانترنت غير الشرعية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لما لها من تأثير سلبي على اقتصاد الدولة.



وأثنى الوزير القرم على جهود وزارة الاقتصاد رغم الإمكانات المحدودة" لناحية ضبط تسعيرات شبكات الانترنت غير الشرعية والعمل على ملاحقة أي جهة تتحكم بالمستهلكين لهذه الناحية".