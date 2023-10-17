شاركوا في عمليّة ضدّ إسرائيل في جنوب لبنان... من هم شهداء "حماس" الثلاثة؟ (صورة)

صدر عن المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني التالي:



"جثامين شهداء كتائب القسام - لبنان الذين ارتقوا في العملية البطولية شمال فلسطين المحتلة أحمد عثمان وصهيب كايد ويحيى عبد الرزاق، تم احتجازها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وجثامينهم الطاهرة ستكون ضمن صفقة تحرير الأسرى القادمة بإذن الله".

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