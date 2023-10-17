تحديد مكان ضحية جديدة تحت أنقاض مبنى المنصورية.. هذا عدد الضحايا والمفقودين

تتواصل عمليّات الإنقاذ في مبنى المنصوريّة المنهار، بعد انتشال 3 جثث لسيدات، وفقدان 5 اشخاص تحت الانقاض.



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وقال مدير الإسعاف في الصليب الأحمر الكسي نعمة في حديث تلفزيوني: "نستخدم عدة طرق للوصول الى المفقودين في المبنى المنهار في المنصورية ومنها ادخال طائرة درون". وتمكن الدفاع المدني والصليب الأحمرمن تحديد مكان ضحية جديدة تحت أنقاض المبنى المنهار في المنصورية والعمل يجري حاليًا لانتشالها.وقال مدير الإسعاف في الصليب الأحمر الكسي نعمة في حديث تلفزيوني: "نستخدم عدة طرق للوصول الى المفقودين في المبنى المنهار في المنصورية ومنها ادخال طائرة درون".

وكان الدفاع المدني أكد في وقت سابق في بيان:

انتشل عناصر من الدفاع المدني، في هذه الاثناء، جثة مواطنة من تحت ركام المبنى الذي انهار أمس في منطقة المنصورية، ما يرفع عدد الضحايا الى ثلاثة. وقد نفذت العملية وفقاً لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني