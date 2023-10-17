جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل... وهذا جدول أعمالها

سنداً للمادتين /62/ و/64/ من الدستور، وإلحاقا بالكتاب رقم 1129/م.ص. تاريخ 16/10/2023، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 19/10/2023، جلسة في السراي الكبير، لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزع بموجب كتابنا المذكور أعلاه، إضافة إلى البحث في عرض وزارة الأشغال العامة والنقل للتقرير الشامل حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وخلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة لمعالجة الثغرات، وتأمين حسن إنتظام السير العمل والسلامة العامة في المطار، كما والبحث في عرض السيّد رئيس مجلس الوزراء لموضوع تشغيل مطاريّ الشهيد رينيه معوّض (القليعات) ورياق.

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