الجيش: طيران ليلي في هذه الأيام

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية اعتبارًا من 17 /10/ 2023 ولغاية 19 /10/ 2023 ما بين الساعة 18.30 والساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات". (الوكالة الوطنية)

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