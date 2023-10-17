Advertisement

لبنان

فياض وقع مذكرة تفاهم مع جامعة البلمند

Lebanon 24
17-10-2023 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1119131-638331538181928899.png
Doc-P-1119131-638331538181928899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة البلمند البروفسور الياس الورّاق في إطار التعاون بين وزارة الطاقة والمياه ومنشآت النفط وجامعة البلمند، لتطوير خُبرات الطلاب والمستخدمين في آن معاً وإجراء دورات تدريبية لكليهما وغيرها من الأمور التي تعود بالفائدة على الطرفين.
Advertisement

 
وأوضح فياض أن "لدى هذه الاتفاقية أهمية مزدوجة حيث أنها تحفز الطلاب من جهة، وتؤكد من جهة ثانية أن المسؤول والمسؤولية هما فعل وعمل ، ففي لبنان إن قطاع النفط والغاز والمواد البترولية هو قطاع كبير وواسع جداً حيث تصل مساهمته الى مليارات الدولارات في الاقتصاد وتؤمن فرص عمل لآلاف المواطنين ومن الممكن أن تقارب المئة ألف شخص وممكن أكثر، وبالتالي فإنه يشكل سلسلة لخلق القيمة التي تبدأ بالجامعات وتنتهي بالمؤسسات المعنية بإداء الخدمات وتشكل منشآت النفط في طرابلس والزهراني إحدى هذه المؤسسات".

أضاف :" وإن التمكن من الاستفادة من هذه الخبرات نجدها في جامعة البلمند حيث الاختصاص المطلوب والمختبرات المطلوبة ومراكز البحوث للبترول والاساتذة اصحاب الاختصاص وطاقم الطلاب المستعدين للمساهمة في إغناء هذا القطاع وهي عناصر يمكن الاستفادة منها جميعاً والاستثمار فيها لما يعود بالفائدة والتقدم للطرفين".

وإعتبر رئيس الجامعة الدكتور الياس ورّاق أن "مذكرة التفاهم هذه تعود بالمنفعة العلمية والتقنية للطرفين ويشكل هذا التبادل ربحاً وفائدة للطرفين".

وتمنى أن يكون لدى باقي الوزارات" التوجه نفسه الذي قامت به وزارة الطاقة عندما يكون هناك مجال فينضم القطاع التعليمي والاكاديمي الى القرارات التي تتخذ في الوزارات لأن العلم يصوب الأمور على الطريق السليم ".

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2023-10-17
11:01 | 2023-10-17
10:51 | 2023-10-17
10:47 | 2023-10-17
10:08 | 2023-10-17
09:59 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24