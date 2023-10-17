شهداء في جنوب لبنان... "الحزب" ضرب أهدافاً إسرائيليّة والعدوّ ردّ بقصف مدفعيّ

استهدف "حزب الله" مواقع عسكريّة إسرائيليّة في زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية وبركة ريشا، إضافة إلى نقطة تمركز للجيش الإسرائيلي مقابل بلدة راميا.

وأفادت "الميادين" عن سقوط جريحين إسرائيليين من الجنود.

وردّ الجيش الإسرائيليّ بقصف مناطق علما الشعب والبستان، ووادي هونين ومارون الراس، وبليدا، بالمدفعيّة وطائرة مسيّرة.

وأفادت معلومات "الجديد"، عن سقوط شهيد في بلدة مارون الراس.

وأعلن "حزب الله" عن سقوط شهيدين في صفوفه، هما محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي.

وفي السياق، صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي: ‏

"بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر هذا اليوم في 17/10/2023 بإستهداف المواقع الآتية ‏بالأسلحة المباشرة وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية وبركة ريشا.‏ ‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

كذلك، صدر عن "حزب الله" البيان التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصرَ هذا اليوم بتاريخ ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٣؛ نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الإحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح.



وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وقال "حزب الله" في بيان آخر:‏



"بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بتاريخ 17 تشرين الأول ‌‏2023 بإستهداف مجموعة من الجنود الصهاينة كانت متمركزة في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة



وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

كما صدر عن "المقاومة الاسلامية" البيان الآتي: "قامت مجموعة الشهيدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي في المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بتاريخ 17/10/2023 بإستهداف تجمع لجنود الإحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعت عددا من الإصابات بين قتيل وجريح".

وقال الصليب الأحمر عبر حسابه على منصة "إكس": "توجهت 4 فرق من الصليب الأحمر اللبناني إلى منطقة علما الشعب لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي".