المقاومة تؤكد: إستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة ودبابة في ثكنة راميم



بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

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‏ قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم بإستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة

‏ ‏ تعليقا على تطورات الاحداث الامنية على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، صدر عن المقاومة الإسلاميّة: ‏بسم الله الرحمن الرحيم‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏‏ قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم بإستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة‏ ‏

وبعد اقل من ساعة صدر بيان جديد عن المقاومة، جاء فيه:



‏ قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ظهر هذا اليوم في 17 تشرين الأول 2023 ‏بإستهداف دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعوا فيها إصابات مباشرة .

بيان ثالث

صدر عن "حزب الله" البيان الآتي:





قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر هذا اليوم في 17/10/2023 بإستهداف المواقع الآتية ‏بالأسلحة المباشرة وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية وبركة ريشا.‏ ‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

بيان رابع

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصرَ هذا اليوم بتاريخ ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٣؛ نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الإحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح.

بيان خامس

بيان صادر عن المقاومة الإسلاميّة:‏



قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بتاريخ 17 تشرين الأول ‌‏2023 بإستهداف مجموعة من الجنود الصهاينة كانت متمركزة في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة

4 شهداء

وزفت المقاومة الاسلامية الشهيدين المجاهد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وحسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان الذين ارتقيا اثناء قيامهما بواجبهما الجهادي.

وفي وقت لاحق أعلنت المقاومة الإسلامية سقوط الشهيدين حسين هاني الطويل "ربيع" من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، ومهدي محمد عطوي "أمير كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي