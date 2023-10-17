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لبنان

قائد الجيش استقبل وزير الخارجية التركي وسلام وسفراء

Lebanon 24
17-10-2023 | 09:18
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الخارجية التركي Hakan Fidan يرافقه السفير التركي في لبنان السيدUlusoy  Ali Bari مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.
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كذلك استقبل العماد عون في مكتبه في اليرزة ، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال  أمين سلام، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
 
 
كما استقبل سفير ألمانيا في لبنان السيد Kurt Georg Stoeckl – Stillfried يرافقه الملحق العسكري المقدم Kai Zimmermann، ثم سفير كوريا الجنوبية Park IL يرافقه الملحق العسكري المقدم Jaecho OH، وسفيرة كندا Stefanie McCollum يرافقها الملحق العسكري المقدم Gino Chretien، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

 
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