صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:



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بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي". "{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيمبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".



كذلك، صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

وقال "حزب الله" في بيان آخر:

"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية *الشهيد المجاهد حسين هاني الطويل ″ربيع″* من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وأعلن "حزب الله" في بيان رابع التالي:

"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي محمد عطوي "أمير كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".