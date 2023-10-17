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لبنان

بالأسلحة المباشرة... ما هي المواقع الإسرائيليّة التي استهدفها "حزب الله"؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 09:39
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صدر عن "حزب الله" البيان الآتي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر هذا اليوم في 17/10/2023 بإستهداف المواقع الآتية ‏بالأسلحة المباشرة وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية وبركة ريشا.‏ ‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".
 
 
 
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