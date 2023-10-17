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لبنان

ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 09:59
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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