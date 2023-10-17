24
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية تطمئن.. هذا ما قالته
Lebanon 24
17-10-2023
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تخلله عرض وضع الأمن الغذائي والامكانيات المتوفرة حاليا في لبنان، ومدى جهوزية القطاعات لتلبية احتياجات السوق اللبنانية في ضوء أي احتمال لامتداد الحرب الى لبنان.
Advertisement
وقدم كل من رؤساء القطاعات الغذائية عرضا عن وضع قطاعه، والمخزونات والإمكانيات المتوفرة حاليا والتحديات التي يمكن ان يواجهها في حال تفاقمت الأوضاع.
وبعد نقاش مطول، أصدرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية بيانا، طمأنت فيه "اللبنانيين الى قدرة القطاعات الغذائية المختلفة على تلبية إحتياجاتهم المختلفة حتى آخر العام 2023".
وبحسب البيان، فإن هذه القطاعات هي: المواد الغذائية التي تصنع في لبنان، المواد الغذائية المستوردة من الخارج، القمح المعد لصناعة الخبز (عربي وفرنجي)، الدواجن المنتجة في المزارع اللبنانية، اللحوم (الأبقار الحية)".
كما طمأنت الى "وجود مخزون من المواد الأولية لصناعة الدواء في لبنان تكفي لفترة سبعة اشهر".
وذكر البيان أنه "رغم الكفاءة الهامة للقطاعات الغذائية، إلا ان لجنة الأمن الغذائي نبهت الى عاملين اساسيين في حال تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ، من شأنهما تعطيل دورة الانتاج وضرب سلاسل التوريد، وهما عدم القدرة على تأمين المحروقات اللازمة للإنتاج وقطع الطرقات وبالتالي قطع التواصل بين المناطق اللبنانية ما سيؤدي الى منع وصول المواد الغذائية وغير الغذائية الى من يحتاجها، فضلا عن عدم قدرة العمال من الوصول الى أماكن عملهم خصوصا في الوحدات الإنتاجية".
وناشدت اللجنة "الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية وبذل كل الجهود لإبعاد لبنان عن أتون الحرب التي قد تضع الشعب اللبناني أمام تحديات جسام، وستكون مرهقة وباهظة الثمن على لبنان واللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
13:16 | 2023-10-16
16/10/2023 01:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار.. ماذا قرر الصرافون وسط أحداث الجنوب؟
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار.. ماذا قرر الصرافون وسط أحداث الجنوب؟
14:37 | 2023-10-16
16/10/2023 02:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار راجعة.. منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار راجعة.. منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان في هذا الموعد
03:11 | 2023-10-17
17/10/2023 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
موقفٌ بارز لـ"حماس" عن عمليات "حزب الله" في الجنوب.. ما قيلَ لافت!
Lebanon 24
موقفٌ بارز لـ"حماس" عن عمليات "حزب الله" في الجنوب.. ما قيلَ لافت!
16:13 | 2023-10-16
16/10/2023 04:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجاراتٌ تهزُّ حدود لبنان الآن.. وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
إنفجاراتٌ تهزُّ حدود لبنان الآن.. وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
13:48 | 2023-10-16
16/10/2023 01:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:08 | 2023-10-17
حدثٌ أمني في الجنوب.. ماذا رصد الجيش الإسرائيليّ عند حدود لبنان؟
11:01 | 2023-10-17
ميقاتي يستقبل النائب السابق وليد جنبلاط في دارته
10:51 | 2023-10-17
بو حبيب التقى سفراء 26 دولة: لسنا هواة أو دعاة حرب
10:08 | 2023-10-17
ميقاتي: مروحة الاتصالات التي أجريناها أظهرت حرصا على استقرار لبنان.. ونواصل اتصالاتنا لاعادة الاستقرار الى الجنوب
09:59 | 2023-10-17
ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟
09:39 | 2023-10-17
بالأسلحة المباشرة... ما هي المواقع الإسرائيليّة التي استهدفها "حزب الله"؟
فيديو
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
17/10/2023 18:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
17/10/2023 18:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
17/10/2023 18:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24