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لبنان

بو حبيب التقى سفراء 26 دولة: لسنا هواة أو دعاة حرب

Lebanon 24
17-10-2023 | 10:51
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في إطار الحملة الديبلوماسية الاستباقية الهادفة لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، وبالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سلسلة اجتماعات اليوم، حيث التقى على التوالي سفراء ٢٦ دولة لبحث  آخر التطورات في غزة والجنوب وخلال اللقاء شدد الوزير بو حبيب، اننا  في لبنان لسنا هُواة أو دُعاة حرب بل نرغب في الحفاظ على الهدوء والاستقرار  لذلك يجب وقف الاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة على الحدود الجنوبية، والقتل المتعمد للصحافيين وإستهداف المدنيين والجيش اللبناني ومراكزه، ومواقع اليونيفيل، وقصف القرى والبلدات المأهولة بالمدنيين.
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وشدد بوحبيب على ضرورة وضع حد لإستمرار التصعيد في غزة المستمر منذ احد عشر يوما ما قد يؤدي الى ما  لا تُحْمَدُ عُقباه على الشعوب والدول في المنطقة، وعلى المصالح الدولية.
مجددا الدعوة لكل عاقل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والعودة الى التفاوض وإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها.
 
 
 
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