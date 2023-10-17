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لبنان

جنبلاط زار ميقاتي: جهود رئيس الحكومة جبارة ونأمل ألا نُستدرج إلى حرب

Lebanon 24
17-10-2023 | 11:01
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور مساء اليوم في دارته. 

وقال السيد وليد جنبلاط بعد اللقاء: "يعمل دولة الرئيس جاهداً على طريقته، كما نعمل نحن، على محاولة تجنيب لبنان الحرب باتصالاته العربية والدولية. نحن بشكل متواضع نعمل على نفس ذاته ولكن لا شك أن جهود دولة الرئيس جبارة، على أمل أن تثمر وأن ترمم ايضا الجبهة الداخلية، لان بعض الناس في الجبهة الداخلية وكأنهم في واد ثان. كنا نأمل مثلا أن يفرج هذا الظرف عن رئيس للجمهورية، وانتخابات لجان دون مقاطعة...الخ. يبدو ان بعض  الناس في عالم آخر .سنبقى الى جانب دولة  الرئيس في كل الجهود التي يقوم بها، على امل الا نستدرج الى الحرب".
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