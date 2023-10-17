أصدر "حزب الله" بياناً جديداً، مساء اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن إستشهاد إبراهيم حبيب الدبق (جون) من بلدة كونين جنوب لبنان أثناء قيامه بواجبه الجهادي ضد العدو الإسرائيلي.

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وجاء في بيان الحزب: " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم حبيب الدبق جون من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وينضمّ الدبق إلى قافلة شهداء الحزب الذين تم الإعلان عن إرتقائهم اليوم خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وهم: محمود أحمد بيز، حسين عباس قضاي، حسين هاني الطويل، ومهدي محمد عطوي.