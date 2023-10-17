تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟

يزيدُ الإعلام الإسرائيليّ تركيزه على جبهة لبنان بشكلٍ كبير في ظل التصعيد المتزايد على صعيد جبهة غزّة، لاسيما أنّ التطورات هناك تشيرُ إلى أنّ الأمور قد تصبح أكثر تأزماً وسط إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها.

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ويظهرُ بشكلٍ لافتٍ تركيز التقارير الإسرائيليّة على تحركات "حزب الله" في جنوب لبنان والعمليات التي ينفذها في ظل الأوضاع الراهنة، في وقتٍ يجمع فيه المحللون الإسرائيليون على أنّ الأوضاع عند حدود لبنان ليست مُطمئنة في ظلّ تحذيراتٍ قد تؤدي إلى إنفلاتها وبالتالي حصول مواجهة كبرى وشاملة.



وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، تقريراً كشفت فيه أنّ "حزب الله" يقوم حالياً بإعداد قواته وتشكيلاته العسكرية لمواجهة كاملة مع إسرائيل، بما في ذلك زيادة إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي.



وزعم تقرير الصحيفة الذي ترجمه "لبنان24" أنّ المعطيات المذكورة نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، وقد أكدته شخصيات سياسية في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وأضاف: "في الوقت نفسه، ترى المصادر ذاتها أن حزب الله غير معني بصراع كامل، أي حرب مع إسرائيل، لكن إذا ضغط الإيرانيون وطالبوا نصرالله بالتدخل، فإنه سيفعل ذلك تماماً كما فعل عندما طالبوه بالتدخل لصالح الرئيس السوري بشار الأسد عندما كان نظامه مهدداً إبان الحرب الأهلية السورية".



واعتبر التقرير أنّ "حزب الله" زاد من أنشطته وإستفزازته على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وأضاف: "على ما يبدو، فإن إسرائيل ستُبدي ضبطاً للنفس في هذه المرحلة بسبب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقررة يوم غدٍ الأربعاء، وبحسب كل المؤشرات فإن حزب الله يقدر أن إسرائيل ستواصل الإبقاء على الأمور مضبوطة حتى إكمال المرحلة الأولى من الهجوم على قطاع غزة".



ولفت التقرير إلى أن "كل التقديرات تشير إلى أن قرار شن حرب شاملة سيتم اتخاذه في طهران وبيروت بعد دخول إسرائيل إلى قطاع غزة".

