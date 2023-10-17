Advertisement

لبنان

تهديدٌ إسرائيليّ جديد يطالُ لبنان.. هذا ما قاله مسؤولٌ عسكريّ بارز

Lebanon 24
17-10-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1119225-638331680328270062.jpg
Doc-P-1119225-638331680328270062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تهديداً جديداً لـ"حزب الله" في لبنان، محذراً الأخير من إرتكاب أي خطأ ضدّ إسرائيل.
وقال هاليفي أثناء زيارة له للحدود الشمالية مع لبنان: "إذا إرتكب حزب الله أي خطأ فسيُدمر". 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لبنان يعلن الحداد الوطني غداً بعد المجزرة الإسرائيلية في غزّة
lebanon 24
18/10/2023 00:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية اللبنانية" تدين قصف مستشفى في غزة: إسرائيل ترتكبُ جريمة حرب!
lebanon 24
18/10/2023 00:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق رميش
lebanon 24
18/10/2023 00:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليقٌ لطيران إسرائيليّ على علو منخفض فوق مناطق القطاع الشرقي من جنوب لبنان
lebanon 24
18/10/2023 00:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-10-17
17:12 | 2023-10-17
17:07 | 2023-10-17
17:00 | 2023-10-17
16:48 | 2023-10-17
16:41 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24