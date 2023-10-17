تهديدٌ إسرائيليّ جديد يطالُ لبنان.. هذا ما قاله مسؤولٌ عسكريّ بارز

أطلق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تهديداً جديداً لـ"حزب الله" في لبنان، محذراً الأخير من إرتكاب أي خطأ ضدّ إسرائيل.

وقال هاليفي أثناء زيارة له للحدود الشمالية مع لبنان: "إذا إرتكب حزب الله أي خطأ فسيُدمر".