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لبنان
تهديدٌ إسرائيليّ جديد يطالُ لبنان.. هذا ما قاله مسؤولٌ عسكريّ بارز
Lebanon 24
17-10-2023
|
12:30
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أطلق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تهديداً جديداً لـ"حزب الله" في لبنان، محذراً الأخير من إرتكاب أي خطأ ضدّ إسرائيل.
وقال هاليفي أثناء زيارة له للحدود الشمالية مع لبنان: "إذا إرتكب حزب الله أي خطأ فسيُدمر".
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