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لبنان

إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 12:51
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سُمع، مساء اليوم الثلاثاء، صوت إنفجارٍ قويّ في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، الأمر الذي أثار بلبلة وحالة من القلق في المنطقة.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ الصّوت الذي تردّدت أصداؤه بقوّة ناجمٌ عن خرق الطيران الحربي الإسرائيليّ لجدار الصوت. 
 
 
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