إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟

سُمع، مساء اليوم الثلاثاء، صوت إنفجارٍ قويّ في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، الأمر الذي أثار بلبلة وحالة من القلق في المنطقة.



Advertisement ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ الصّوت الذي تردّدت أصداؤه بقوّة ناجمٌ عن خرق الطيران الحربي الإسرائيليّ لجدار الصوت.

ووفقاً لمندوبةفي الجنوب، فإنّ الصّوت الذي تردّدت أصداؤه بقوّة ناجمٌ عن خرق الطيران الحربي الإسرائيليّ لجدار الصوت.