بيانٌ جديد من وزير التربية.. ونداءٌ إلى المواطنين

مدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، "تطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الاربعاء في 18/10/2023 لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبية الدولية دون سواها".

Advertisement

وأكد الحلبي "استمرار الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة"، مذكراً "الهيئة التعليمية والأهالي والتلاميذ ، بمضمون التعميم الذي أصدره اليوم ، والذي ينظم كيفية متابعة انتقال التلميذ إلى مدارس في مناطق أخرى ، وكذلك التحاق المعلمين في مدارس جديدة".



ودعا المواطنين إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".