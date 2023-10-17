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لبنان

بيانٌ جديد من وزير التربية.. ونداءٌ إلى المواطنين

Lebanon 24
17-10-2023 | 13:34
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مدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، "تطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الاربعاء في 18/10/2023 لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبية الدولية دون سواها".
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وأكد الحلبي "استمرار الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة"، مذكراً "الهيئة التعليمية والأهالي والتلاميذ ، بمضمون التعميم الذي أصدره اليوم ، والذي ينظم كيفية متابعة انتقال التلميذ إلى مدارس في مناطق أخرى ، وكذلك التحاق المعلمين في مدارس جديدة". 
 
ودعا المواطنين إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".
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