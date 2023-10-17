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لبنان

معطيات بارزة.. ماذا تبلّغ "حزب الله" من الفرنسيين؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 13:41
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه من الممكن ان يقرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القيام بجولة في المنطقة، الا ان اشكالية زيارته لبنان هي في غياب رئيس للجمهورية.

وأشارت المعلومات إلى أنه لم يحصل اي لقاء او اتصال مباشر بين وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا و"حزب الله"، لافتة إلى أن الرسالة الفرنسية "اتت بشكل غير مباشر عبر اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعته كولونا الى العمل على ابقاء لبنان خارج الصراع وبمنأى عن الاشتباك".
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المصدر: الجديد
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