تصريحٌ جديد.. هكذا وصف مسؤول إسرائيليّ "حزب الله"!

قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري في تصريحٍ له، اليوم الثلاثاء، إنّ "حزب الله" في لبنان أصبح درعاً لحركة "حماس" وتنظيم "داعش".

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وفي تعليقه على التقارير حول إستشهاد 500 شخص في قصفٍ إسرائيلي طال المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، قال هاغاري: "ليست لدينا حتى الآن كل التفاصيل، وهناك الكثير من التقارير الكاذبة".



وكان متحدث باسم وزارة الصحة في غزّة صرح، الثلاثاء، إنّ 500 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي.



وأفادت الوزارة في بيان بسقوط "200 إلى 300 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط قطاع غزة، مشيرة أن إلى هناك "مئات تحت الأنقاض.