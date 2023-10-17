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لبنان

ميقاتي يستنكر مجزرة مستشفى المعمداني في غزة: إجرام إسرائيلي!

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:17
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الاجرام الاسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فالى متى؟
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