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لبنان

"الخارجية اللبنانية" تدين قصف مستشفى في غزة: إسرائيل ترتكبُ جريمة حرب!

Lebanon 24
17-10-2023 | 15:09
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في  المستشفى الاهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الاسرائيلي.
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وقالت الوزارة إن "إسرائيل تضربُ مرة جديدة بعرض الحائط القانون الدولي، وترتكبُ جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة".
وأكدت "الخارجية" أن لبنان يدعو مُجدداً إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الاسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين.
 
 
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