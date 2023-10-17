"الخارجية اللبنانية" تدين قصف مستشفى في غزة: إسرائيل ترتكبُ جريمة حرب!

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الاهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الاسرائيلي.

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وقالت الوزارة إن "إسرائيل تضربُ مرة جديدة بعرض الحائط القانون الدولي، وترتكبُ جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة".