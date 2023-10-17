الحريري: غزة تُباد وعلى المجتمع الدولي وضح حد للإجرام الإسرائيليّ

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كتب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عبر حسابه على منصّة "إكس" قائلاً: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. جريمة اسرائيلية جديدة ضد الانسانية تضاف الى سجل اسرائيل الاجرامي. المجتمع الدولي بكل مؤسساته مطالب بوضع حد لهذا الاجرام المتمادي. #غزة_تُباد #المستشفي_المعمداني".