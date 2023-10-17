تشهدُ مدينة بيروت تظاهرات وتحرّكات إحتجاجاً على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزّة.



ونفذ مواطنون تحركاً في وطى المصطيبة، فيما جابت مواكب سيّارة في منطقة كورنيش المزرعة والكولا وسط هتافات: "وين العرب وين"، و "بدنا نطلع عالحدود".

كذلك، انطلقت مسيرة حاشدة في مخيم شاتيلا رفضاً للجريمة الإسرائيلية، كما شهدت مدينة صيدا أيضاً تحركاً حاشداً تنديداً بالمجزرة.

وتزامناً مع التظاهرات في المناطق اللبنانية، شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان تحركات احجاجية منددة بمجزرة مسشتفى المعمداني.

وفي ساحة رياض الصلح - بيروت، تجمهر حشدٌ من المواطنين تحضيراً للإنطلاق باتجاه السفارة الأميركية في عوكر، احتجاجاً على المجازر بحق الشعب الفلسطيني.





بدوره، دعا "حزب الله" إلى تجمّع تضامني كبير في حارة حريك، يوم غدٍ الأربعاء، إستنكاراً للمجازر الإسرائيليّة.

في صيدا.. تحرك إحتجاجيّ إستنكاراً للمجزرة الإسرائيلية بحق مستشفى المعمداني الأهلي في غزة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/aA1OauXgJW — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 17, 2023