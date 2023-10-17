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لبنان

لبنان يعلن الحداد الوطني غداً بعد المجزرة الإسرائيلية في غزّة

Lebanon 24
17-10-2023 | 15:38
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة برقم 24/2023 تاريخ 17/10/2023 أعلن فيها أن يوم غد الأربعاء الموافق فيه 18/10/2023 هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي واخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية.
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وعليه، تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.
 
كذلك، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الأربعاء في 18/10/2023، وذلك تضامنًا مع غزة الصمود، واستنكارًا للمجازر الصهيونية الوحشية بحق أطفال الأمة.
 
 
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