وزير التربية يُعلن: قرارٌ بإقفال المدارس والثانويات غداً تضامناً مع غزة!

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الأربعاء في 18/10/2023، وذلك تضامنًا مع غزة الصمود، واستنكارًا للمجازر الصهيونية الوحشية بحق أطفال الأمة.

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