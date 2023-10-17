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لبنان

المدارس الكاثوليكية تقفل أبوابها غداً

Lebanon 24
17-10-2023 | 16:13
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أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر في بيان، أن "المدارس الكاثوليكية تقفل ابوابها يوم الاربعاء ١٨ تشرين الاول وترفع الصلاة الى الله ليتغمد ارواح الشهداء الابرار فسيح جناته ويرفع شبح العنف والحروب والشرّ عن منطقتنا بشكل عام وعن لبناننا الحبيب بشكل خاص".
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وأشار نصر في بيانه، إلى أن يأتي ذلك "انسجاماً مع قرار دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير التربية بإعلان الاضراب العام يوم غد الاربعاء حداداً على أرواح شهداء المستشفى المعمداني في غزة، 
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